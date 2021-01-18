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الاشتباه في إصابة 9 أفراد بتسمم غذائي في بني سويف

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الاشتباه في إصابة 9 أفراد بتسمم غذائي في بني سويف الاشتباه في إصابة 9 أفراد بتسمم غذائي في بني سويف

مصراوي Masrawy

11:31 ص الإثنين 18 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 9 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف، إثر تناولهم وجبة فاسدة، اليوم الاثنين.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارا من الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول بسمة م.ع 28 عاما، و عظيمة ش.ع 50 عاما، و عزة م.ع 27 عاما، و سمر.م .ع 20 عاما، و محمد.ع.أ 4 أعوام، و وليد.أ.ق 4 أعوام، وسلمى.أ.ق 6 أعوام، و إياد.أ.ق، و جنا .م.ع وجميعهم يقيمون قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، مصابين بقئ ومغص واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد.
جرى حجز المصابين تحت الملاحظة، عقب إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

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