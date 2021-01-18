نجاح أول عملية لتوسيع شريان قلب مُسن في منظومة التأمين الشامل ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأثنين، عن نجاح أول عملية توسيع للشريان الرئيسي الأيسر بالقلب لمريض يبلغ من العمر 67 عامًا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه جرى إجراء عملية توسيع الشريان للمريض بعد إقرار لجنة القلب وجراحة القلب بالمستشفى بعدم لياقته جراحيًا، مشيرة إلى أنه جرى استخدام تقنية التصوير الداخلي للشريان باستخدام جهاز الموجات الصوتية داخل الأوعية الدموية "IVUS".

وأكدت على أهمية استخدام هذه التقنية في إجراء مثل هذه الحالات المعقدة نظراً لخطورة التعامل مع الإنسدادات في هذا الشريان، وذلك بما وصلت إليه في الحفاظ على حياة عدد كبير من المرضى فاقت بكثير التدخل من دون استخدام هذه التقنية.