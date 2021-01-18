أخبار عاجلة

بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة -
الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة -
خطوة مهمة.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بتغليظ عقوبة ختان الإناث -
رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر -
"مرصد الإفتاء" يشيد بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن وإحباط مخططات الجماعات الإرهابية -
السيسي عن مشروع الفيروز: "تعالوا هنا وعيشوا" -
إسكان فاخر ومحطات تحلية مياه.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض مشروع تنمية شرق بورسعيد -
السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفرنس عدة مشروعات قومية بالنوبارية والفيوم ورأس سدر والعين السخنة -
تداول 26 سفينة وتفريغ 16 ألف طن قمح بميناء دمياط -
برلماني عن مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد: تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

نجاح أول عملية لتوسيع شريان قلب مُسن في منظومة التأمين الشامل ببورسعيد

Print
نجاح أول عملية لتوسيع شريان قلب مُسن في منظومة التأمين الشامل ببورسعيد نجاح أول عملية لتوسيع شريان قلب مُسن في منظومة التأمين الشامل ببورسعيد

مصراوي Masrawy

11:29 ص الإثنين 18 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأثنين، عن نجاح أول عملية توسيع للشريان الرئيسي الأيسر بالقلب لمريض يبلغ من العمر 67 عامًا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه جرى إجراء عملية توسيع الشريان للمريض بعد إقرار لجنة القلب وجراحة القلب بالمستشفى بعدم لياقته جراحيًا، مشيرة إلى أنه جرى استخدام تقنية التصوير الداخلي للشريان باستخدام جهاز الموجات الصوتية داخل الأوعية الدموية "IVUS".

وأكدت على أهمية استخدام هذه التقنية في إجراء مثل هذه الحالات المعقدة نظراً لخطورة التعامل مع الإنسدادات في هذا الشريان، وذلك بما وصلت إليه في الحفاظ على حياة عدد كبير من المرضى فاقت بكثير التدخل من دون استخدام هذه التقنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

روسيا: 4 آلاف شخص يحتجون وسط موسكو في وقفة غير مصرح بها

روسيا: 4 آلاف شخص يحتجون وسط موسكو في وقفة غير مصرح بها

شبكة عيون الإخبارية