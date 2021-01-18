إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بالقمح على طريق الإسكندرية الصحراوي- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب شخصين في انقلاب سيارة محملة بالقمح أسفل كوبري العشرة آلاف بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، دون تأثير على حركة المرور.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغا يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالغلال أسفل كوبري العشرة آلاف بالكيلو59 بطريق الإسكندرية الصحراوي "اتجاه القاهرة" بسبب الأمطار.

انتقل ضباط القسم والمرور ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بحي العامرية ثان رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ومن جانبه، قال محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، إن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة المشار إليها والتباع، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتقلي العلاج اللازم.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أن حمولة القمح انقلب نصفها على الطريق والنصف الآخر بالترعة دون تأثير على حركة المرور، مشيرا إلى تعيين أمن لحراسة الغلال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.