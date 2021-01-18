صور.. حملة لإغلاق منافذ التهريب بمحاذاة قناة الاتصال في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأثنين، غلق المنافذ التي يستخدمها المهربين لتهريب البضائع الأجنبية غير الخالصة الرسوم الجمركية، والتي تقع بمحاذاة قناة الاتصال بمنطقة القابوطي.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أن المحافظ اللواء عادل الغضبان وجه بمحاربة كافة أوكار ومنافذ التهريب والقضاء عليها، وإعادة الشكل الحضاري للمنطقة، ومواكبة التطوير الخاص بالمشروعات التنموية المستقبلية وعلى رأسها إنشاء المرحلة الثانية من قناه الاتصال.

وأوضح أن منافذ ومدقات التهريب تستخدم لتهريب البضائع المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية، وأن الحملة استهدفت وضع سواتر من "الرتش" بطول الشريط الساحلي لسد المنافذ.