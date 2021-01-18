وفاة ممرضة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في المحلة الكبرى

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

توفت راوية الششتاوي الممرضة بالإدارة الصحية ثان المحلة التابعة لمديرية الصحة بالغربية اليوم الاثنين، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كانت الممرضة راوية الششتاوي ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخراً وأجرىت لها فحوصات طبية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا ووجه بضرورة خضوعها للعزل داخل أقسام العزل الصحي، وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية صباح اليوم.

ونعت الدكتورة أمل شمس الدين مدير الإدارة الصحية ثان المحلة الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يتقبلها قبولاً حسنًا ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان