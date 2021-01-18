صور.. محافظ الشرقية يضبط 4 سيارات تسير عكس الاتجاه على طريق "ميت غمر"

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 4 سيارات ملاكي وميكروباص؛ تسير عكس الاتجاه بطريق "الزقازيق – ميت غمر"، ليأمر رجال المرور بإيقاف السيارات المخالفة وسحب رخص القيادة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ، إن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليها وقوع حوادث وتتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه محافظ الشرقية، إدارة المرور، بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالبًا أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.