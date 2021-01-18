محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 39 مدرسة بتكلفة 196 مليون جنيه

مصراوي Masrawy
11:09 ص الإثنين 18 يناير 2021
الفيوم – حسين فتحي:
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن الانتهاء من إنشاء وتوسعة وتطوير 39 مدرسة، ودخولها حيز الخدمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2020، بتكلفة إجمالية 196 مليوناً و655 ألف جنيه.
وقال محافظ الفيوم إن الـ39 مدرسة التي جرى الانتهاء من إنشاءها وتطويرها وتوسعتها تغطي كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتضم كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المشروعات الجديدة التخلص من مشكلة الكثافة الزائدة داخل الفصول الدراسية، وفتح مدارس في أماكن محرومة من الخدمة التعليمية.