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محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 39 مدرسة بتكلفة 196 مليون جنيه

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محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 39 مدرسة بتكلفة 196 مليون جنيه محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 39 مدرسة بتكلفة 196 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

11:09 ص الإثنين 18 يناير 2021

الفيوم – حسين فتحي:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن الانتهاء من إنشاء وتوسعة وتطوير 39 مدرسة، ودخولها حيز الخدمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2020، بتكلفة إجمالية 196 مليوناً و655 ألف جنيه.

وقال محافظ الفيوم إن الـ39 مدرسة التي جرى الانتهاء من إنشاءها وتطويرها وتوسعتها تغطي كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتضم كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المشروعات الجديدة التخلص من مشكلة الكثافة الزائدة داخل الفصول الدراسية، وفتح مدارس في أماكن محرومة من الخدمة التعليمية.

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