فض حفل زفاف وتشميع قاعة أفراح بسبب "كورونا" في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوبي الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، والمقدم خالد الغول مدير إدارة المرافق، حملة ليلية لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

أسفرت الحملة عن ضبط ٧ أشخاص بدون الكمامة، وطلب المواطنون التصالح الفوري وجرى تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة(50جنيهًا).

كما أسفرت الحملة عن فض حفل زفاف في قاعة أفراح بدون ترخيص مخالفا قرار رئيس مجلس الوزراء، وتم الغلق و تشميع قاعة الأفراح لمدة أسبوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب القاعة.

شارك في الحملة نائب رئيس المدينة عبد المحسن ربيع، وإدارات المتابعة الميدانية والنظافة والحملة الميكانيكية .

وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.