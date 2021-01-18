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قبل تصديرها.. التحفظ على 34 ألف عبوة سجائر في ميناء الإسكندرية- صور

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قبل تصديرها.. التحفظ على 34 ألف عبوة سجائر في ميناء الإسكندرية- صور قبل تصديرها.. التحفظ على 34 ألف عبوة سجائر في ميناء الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

10:53 ص الإثنين 18 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحفظ على 34 ألف عبوة سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، حاولت شركة تصديرها إلى ميناء حيفا.

كانت جمارك الصادر بميناء الإسكندرية أحبطت محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

والبداية، عندما وردت معلومات سرية إلى رجال الجمارك وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد الاشتباه في قيام شركة "س.ل.أ" بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم ARKU245315/7 بيان جمركى رقم 2684 لسنة 2021.

وطبقا للمستندات تشمل الشحنة 630 كرتونة منتجات زجاجية مصدرة إلى ميناء حيفا، إلا أنه بتمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة "إكس راى" تبين وجود كثافات متماثلة ومتعددة.

جرى استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية وأمنية لجرد مشمول الحاوية، عثرت على 215 كرتونة تحوي 3440 خرطوشة بإجمالي 34 ألف و400 علبة سجائر أجنبية الصنع بدون منشأ ماركة Manchester وغير ملصق عليها طابع.

قرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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