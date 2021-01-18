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رئيس الوزراء يتوجه إلى مجلس النواب لإلقاء بيان

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رئيس الوزراء يتوجه إلى مجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة رئيس الوزراء يتوجه إلى مجلس النواب لإلقاء بيان

مصراوي Masrawy

11:14 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

توجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلى مقر مجلس النواب، لإلقاء بيان أمام المجلس لإيضاح ما قامت به.

ويلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، وذلك في الجلسة العامة التي ستعقد اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويتضمن بيان الحكومة عرض نتائج تنفيذ برنامج تنطلق.

وكانت الحكومة عرضت برنامجها مصر تنطلق أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل لمدة 6 سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يعرض الدكتور علي مصيلحي وزير والتجارة الداخلية بيانًا بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة

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