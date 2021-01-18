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بالصور - محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
خطوة مهمة.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بتغليظ عقوبة ختان الإناث
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
"مرصد الإفتاء" يشيد بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن وإحباط مخططات الجماعات الإرهابية
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
السيسي عن مشروع الفيروز: "تعالوا هنا وعيشوا"
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
إسكان فاخر ومحطات تحلية مياه.. رئيس الهيئة الهندسية يستعرض مشروع تنمية شرق بورسعيد
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السبت 23 يناير 2021 05:07 مساءً
السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفرنس عدة مشروعات قومية بالنوبارية والفيوم ورأس سدر والعين السخنة
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
تداول 26 سفينة وتفريغ 16 ألف طن قمح بميناء دمياط
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
برلماني عن مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد: تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر| حلقة خاصة من داخل مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم - ومستجدات دورة البرلمان الجديدة (كاملة)
مصر
CBC Egypt
الاثنين 18 يناير 2021 11:15 صباحاً
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