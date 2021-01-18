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شرطة الرياض: القبض على مواطنين ومخالف تورّطوا في ارتكاب عددٍ من الجرائم

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شرطة الرياض: القبض على مواطنين ومخالف تورّطوا في ارتكاب عددٍ من الجرائم شرطة الرياض: القبض على مواطنين ومخالف تورّطوا في ارتكاب عددٍ من الجرائم
جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض: القبض على مواطنين ومخالف تورّطوا في ارتكاب عددٍ من الجرائم

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود تورّطوا في ارتكاب عددٍ من الجرائم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أعمارهم بين العقديْن الثاني والثالث، تورّطوا في ارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الأغطية الحديدية الخاصّة بتمديدات الصرف الصحي من مواقع متفرقة بالطرق العامة والفرعية وبيعها عبر منافذ السكراب، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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