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وزير اللقاحات البريطاني: تطعيم 140 شخصاً ضدّ كورونا كل دقيقة

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وزير اللقاحات البريطاني: تطعيم 140 شخصاً ضدّ كورونا كل دقيقة وزير اللقاحات البريطاني: تطعيم 140 شخصاً ضدّ كورونا كل دقيقة
قال: ستلاحظون أن الأمور ستتحسّن مع افتتاح مزيد من مراكز التطعيم

وزير اللقاحات البريطاني: تطعيم 140 شخصاً ضدّ كورونا كل دقيقة

قال وزير توزيع اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي؛ اليوم الإثنين، إن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصاً ضدّ مرض كوفيد-19 كل دقيقة في المتوسط.

ووفق رويترز، قال الزهاوي؛ لشبكة سكاي "تسير الأمور على ما يرام، نقوم بتطعيم 140 شخصاً في المتوسط، بالجرعة الأولى، كل دقيقة حرفياً. هذا هو المعدل المتوسط وبعض المناطق تعمل بشكل أفضل".

وأضاف "ستلاحظون أن الأمور ستتحسّن مع افتتاح مزيدٍ من مراكز التطعيم الكبيرة، 17 مركزاً هذا الأسبوع و50 بحلول نهاية الشهر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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