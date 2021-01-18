وزير اللقاحات البريطاني: تطعيم 140 شخصاً ضدّ كورونا كل دقيقة

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قال: ستلاحظون أن الأمور ستتحسّن مع افتتاح مزيد من مراكز التطعيم

قال وزير توزيع اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي؛ اليوم الإثنين، إن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصاً ضدّ مرض كوفيد-19 كل دقيقة في المتوسط.

ووفق رويترز، قال الزهاوي؛ لشبكة سكاي "تسير الأمور على ما يرام، نقوم بتطعيم 140 شخصاً في المتوسط، بالجرعة الأولى، كل دقيقة حرفياً. هذا هو المعدل المتوسط وبعض المناطق تعمل بشكل أفضل".

وأضاف "ستلاحظون أن الأمور ستتحسّن مع افتتاح مزيدٍ من مراكز التطعيم الكبيرة، 17 مركزاً هذا الأسبوع و50 بحلول نهاية الشهر".