"تويتر" تُعلق حساب نائبة أمريكية لوّحت بإطلاق إجراءات عزل بايدن

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نشرت سلسلة منشورات تعتمد طروحات لنظرية المؤامرة حول الانتخابات

علقت "تويتر" مؤقتًا، حساب النائبة الجمهورية الأمريكية مارجوري تايلور غرين؛ بسبب "الانتهاكات المتكررة" للقواعد الجديدة التي وضعتها الشركة إثر هجوم الكابيتول في 6 يناير.

وقال متحدث باسم "تويتر" في تصريح صحفي أمس الأحد: "تم إغلاق الحساب المشار إليه مؤقتًا بسبب انتهاكات متعددة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا"؛ موضحًا أن حساب غرين سيحجب لمدة 12 ساعة.

وفي وقت سابق الأحد نشرت غرين عبر "تويتر" سلسلة منشورات تعتمد طروحات لنظرية المؤامرة، حول الانتخابات الأخيرة لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، حسب "سي إن إن"، وأشارت لها "تويتر" بعلامة تقول: "هذا الادعاء بشأن تزوير الانتخابات موضع نزاع، ولا يمكن الرد على هذه التغريدة أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها؛ نظرًا لخطر إثارة العنف".

ووفق "روسيا اليوم"، من جهتها اتهمت غرين "تويتر" بقمع "الأصوات المحافظة"، وقالت في بيان لها: إن "القبضة الاحتكارية" التي تمارسها بعض شركات التكنولوجيا الكبرى على الخطاب السياسي الأمريكي "خارجة عن السيطرة".

وحثت الكونجرس على "التحرك بسرعة" من أجل "حماية حرية التعبير في أمريكا"، وأضافت: "لا ينبغي أن يخاف الأمريكيون المحافظون من التعبير عن آرائهم. لا ينبغي أن يخافوا من إلغائهم من قِبَل الشركات.. لا ينبغي أن يستسلموا للتخويف من قِبَل الاشتراكيين الذين يريدون إنهاء أسلوب حياتهم".

وكانت "غرين" قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها تعتزم تقديم مشروع قرار إلى الكونجرس بشأن إقالة جو بايدن في أول يوم عمل له كرئيس للبلاد.تويتر مارجوري تايلور غرين