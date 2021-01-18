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جدة.. تدخّل طبي ناجح بالمنظار يعيد لمقيم أربعيني "كليته المنتبذة"

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جدة.. تدخّل طبي ناجح بالمنظار يعيد لمقيم أربعيني "كليته المنتبذة" جدة.. تدخّل طبي ناجح بالمنظار يعيد لمقيم أربعيني "كليته المنتبذة"
كان يعاني حالة غير مستقرة وآلامًا مزمنة.. وغادر المستشفى دون مضاعفات

جدة.. تدخّل طبي ناجح بالمنظار يعيد لمقيم أربعيني

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إجراء عملية نوعية لمقيم أربعيني حضر للمستشفى وهو في حالة صحية غير مستقرة نتيجة عيب خلقي في الكلية (منتبذة في الحوض).

وأدى عدم وجود الكلية في مكانها الطبيعي في الخاصرة، إلى وجود تضخم وتضيق في حوض الكلية، تَسَبّب في إضعاف وظائف الكلى، وأيضًا في آلام مزمنة للمريض بجانب مضاعفات صحية أخرى.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالة بكل حِرَفية ومهنية من قِبَل الفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالرحمن بفلح، وتم إصلاح وإعادة ترميم حوض الكلية باستخدام المنظار.

وتُعد هذه العملية من العمليات النوعية التي كانت تُجرى سابقًا من خلال الشق الجراحي، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح دون مضاعفات، وخرج المريض في اليوم التالي بعد العملية وهو يتماثل للشفاء.فريق طبي مستشفى الملك عبدالعزيز جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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