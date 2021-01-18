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استخراج "كيلو شعر" من معدة فتاة بمكة!.. وهنا نصيحة من استشارية

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استخراج "كيلو شعر" من معدة فتاة بمكة!.. وهنا نصيحة من استشارية استخراج "كيلو شعر" من معدة فتاة بمكة!.. وهنا نصيحة من استشارية
كشف بالمنظار تبعه تدخل جراحي بمستشفى الملك فيصل والوضع مستقر

استخراج

قام فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك فيصل عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، بإجراء عملية جراحية لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً تعاني وجود كتلة بالمعدة، وباستخراجها اتضح أنها تجمُّع أكثر من كيلو جرام من الشعر بالمعدة والاثني عشر.

كانت المريضة قد حضرت للمستشفى تعاني ألماً بالبطن وتمّ عمل التحاليل والأشعة اللازمة، وبالكشف عن طريق المنظار تبيّن وجود تجمُّع لكتلة من الشعر أكثر من كيلو جرام داخل المعدة؛ تشكّلت على جدارها كاملاً؛ ما أدّى الى التدخل جراحياً؛ حيث قام الفريق الطبي -بعد توفيق الله- باستخراج الكتلة بالكامل من المعدة والاثني عشر؛ إذ اتضح أن المريضة تقوم بقضم الشعر منذ مدة طويلة؛ ما سبّب لها آلاماً بالمعدة.

هذا وقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح، ووضع المريضة مستقر، ولله الحمد.

من جانبها، أوضحت استشارية الجراحة الدكتورة العنود ششة، أن هذه الحالات تكون عادة بين المراهقات التي ربما يتعرّضن لضغوط نفسية تتسبّب في مثل هذه التصرفات، مطالبة من جميع الأسر توعية أبنائهم لمنع حدوث مثل هذه التصرفات.

فريق طبي مستشفى الملك فيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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