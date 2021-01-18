مصرع موظف في حادث انقلاب سيارة في ترعة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى موظف مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة، بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بانقلاب سيارة بترعة مجاورة للطريق الزراعي الغربي بناحية الرشايدة دائرة المركز.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "مصطفى. ا" 41 عامًا موظف ويقيم بناحية الحوزة دائرة قسم جرجا اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن ذلك وفاة قائد السيارة، جرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.