بالصور- ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة انهيار أجزاء من كوبري الدخيلة

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الإسكندرية – محمد عامر:

نفت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما جرى تداوله من صور ومعلومات غير صحيحة تفيد انهيار أجزاء من كوبري الدخيلة الجديد الذي يربط الميناء بالطريق الساحلي الدولي.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن ما جرى تداوله في هذا السياق هو أنباء مغرضة وغير صحيحة مخالفة تماما للحقيقة والواقع.

وأضاف بريقع، في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذه الشائعات هدفها زعزعة الثقة في نفوس المواطنين حول المشروعات العملاقة، مؤكدا أن الحركة المرورية على كوبري الدخيلة تسير بشكل طبيعي دون أية معوقات.

كان صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تداولت صور على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعموا من خلالها انهيار أجزاء من الكوبري.

يذكر أن مشروع محور وكوبري الدخيلة عبارة عن وصلة حرة بطول 4.5 كيلو متر، تربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة تزيد على 430 مليون جنيه، بينهم 2.2 كيلو متر تمتد داخل ملاحات الإسكندرية.