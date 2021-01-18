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بعد قليل.. رئيس الوزراء يلقي بيان حكومي بمجلس النواب

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بعد قليل.. رئيس الوزراء يلقي بيان حكومي بمجلس النواب بعد قليل.. رئيس الوزراء يلقي بيان حكومي بمجلس النواب

مصراوي Masrawy

10:30 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بعد قليل، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، وذلك في الجلسة العامة التي ستعقد اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويتضمن بيان عرض نتائج تنفيذ برنامج تنطلق.

وكانت الحكومة عرضت برنامجها مصر تنطلق أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل لمدة 6 سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يعرض الدكتور علي مصيلحي وزير والتجارة الداخلية بيانًا بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة​

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مصراوي Masrawy

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