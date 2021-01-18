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مصرع مُسن إثر تناوله وجبة منزلية فاسدة بسوهاج

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مصرع مُسن إثر تناوله وجبة منزلية فاسدة بسوهاج مصرع مُسن إثر تناوله وجبة منزلية فاسدة بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:21 ص الإثنين 18 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى مُسن مصرعه، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بتسبب عقب تناوله طعام منزلي فاسد، بمركز سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول "جمال. ا" 61 عامًا عامل ويقيم بناحية دمنو دائرة المركز مصابًا بإعياء وقيئ، وتوفى عقب وصوله.

وأفاد نجله "عبدالله" 24 عامًا عامل حدوث إصابة والده التي أودت بحياته عقب تناوله وجبة طعام منزلي فاسد، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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