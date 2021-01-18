"مُنعا من الدخول".. النيابة تحقق مع شخصين حاولا إحراق ملهى ليلي بـ"مولوتوف" في العجوزة

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالعجوزة، اليوم الاثنين، التحقيق مع شخصين، في اتهامهما بإلقاء زجاجة مولوتوف على ملهى ليلي، بسبب منعهما من الدخول بمنطقة العجوزة.

وأمرت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأفراد الأمن، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الشخصين حاولا دخول إحدى الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة في الجيزة، فقام موظفو الأمن الخاص بالملهى بمنعهما من الدخول، ما دفع أحدهما إلى إلقاء زجاجة "مولوتوف" على الملهى، إلا أنها سقطت على الرصيف دون حدوث إصابات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.