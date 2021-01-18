صور.. أمطار "الفيضة الكبرى" تواصل ضرب الإسكندرية

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب محافظة الإسكندرية، بتجدد سقوط أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، صاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة، تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة والتي تشير إلي فرص سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة الشدة.

و توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح حتى الثلاثاء المقبل، فيما تتزامن موجة الطقس مع خامس أيام نوة الفيضة الكبرى التي تستمر 6 أيام.

ويسود الإسكندرية والساحل الشمالي طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع احتمالات سقوط أمطار بنسبة 50% ورياح نشطة تكون مثيرة للأتربة، متأثرة بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط مصحوب برياح جنوبية غربية على شمال البلاد.