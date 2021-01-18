"الإسكان": 29 قطعة أرض بـ11 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 29 قطعة أرض بـ11 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: في مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة ٧٩٨٠.٢٥ م2، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 302.93 فدان، لإقامة مصنع وأنشطة زراعية، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بمساحة 39.96 فدان، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، ومدرسة، ونادٍ رياضي صحي، ونشاط تجاري إداري سكني، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 5.12 فدان، لإقامة مصنعين، وفي مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 1.62 فدان، لإقامة نشاط تجاري، وإدارى، وخدمات تعليمية وصحية ومركز متخصص للتقويم الأسرى.

وأضاف وزير الإسكان: في مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 12.79 فدان، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتجارى إدارى ترفيهى، وكذا تخصيص قطعتى أرض لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة صالة مغطاة، ونادٍ اجتماعى، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 21.8 فدان، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتجارى إدارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 600 م2، لإقامة مخبز، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة ٤٠٨٧ م2، لإقامة أنشطة تجارية إدارية سكنية، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1995 م2، لإقامة مركز خدمة سيارات، وفى مدينة ملوى الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 م2، لإقامة محطة وقود سيارات.​