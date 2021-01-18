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السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفرنس عدة مشروعات قومية بالنوبارية والفيوم ورأس سدر والعين السخنة
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
تداول 26 سفينة وتفريغ 16 ألف طن قمح بميناء دمياط
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
برلماني عن مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد: تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
محافظ القليوبية يلتقي نواب البرلمان
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
النيابة العامة: إخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري في قضية "فيرمونت"
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
لن نخدع المواطن.. نائب رئيس "المؤتمر": نقدم فكراً مختلفاً ولا نسعى لشعبية زائفة
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
ما أبرز ملامح عمل لجنة "خطة النواب" خلال الفترة المقبلة؟.. برلماني يُجيب
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية
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السبت 23 يناير 2021 04:35 مساءً
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية
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السبت 23 يناير 2021 04:35 مساءً
"تعليم عسير" وفرع النقل بالمنطقة تبحثان تعزيز التعاون والشراكة
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السبت 23 يناير 2021 04:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
هخش الجنة قبلكم .. آخر ما قاله العندليب عبدالحليم حافظ على سرير المرض
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 18 يناير 2021 10:13 صباحاً
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