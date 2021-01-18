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السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفرنس عدة مشروعات قومية بالنوبارية والفيوم ورأس سدر والعين السخنة
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
تداول 26 سفينة وتفريغ 16 ألف طن قمح بميناء دمياط
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
برلماني عن مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد: تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
محافظ القليوبية يلتقي نواب البرلمان
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
النيابة العامة: إخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري في قضية "فيرمونت"
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
لن نخدع المواطن.. نائب رئيس "المؤتمر": نقدم فكراً مختلفاً ولا نسعى لشعبية زائفة
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
ما أبرز ملامح عمل لجنة "خطة النواب" خلال الفترة المقبلة؟.. برلماني يُجيب
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية
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السبت 23 يناير 2021 04:35 مساءً
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية
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السبت 23 يناير 2021 04:35 مساءً
"تعليم عسير" وفرع النقل بالمنطقة تبحثان تعزيز التعاون والشراكة
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السبت 23 يناير 2021 04:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأسد يقلد وساما رفيعا لثانية أقدم مسؤولة على رأس عملها في سوريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 18 يناير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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