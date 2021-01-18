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وزير قطاع الأعمال العام الحكومة حاولت خلال فترة كبيرة من خلال دراسات متتالية بشأن تصفية شركة الحديد

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