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السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفرنس عدة مشروعات قومية بالنوبارية والفيوم ورأس سدر والعين السخنة
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
تداول 26 سفينة وتفريغ 16 ألف طن قمح بميناء دمياط
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
برلماني عن مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد: تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
محافظ القليوبية يلتقي نواب البرلمان
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
النيابة العامة: إخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري في قضية "فيرمونت"
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
لن نخدع المواطن.. نائب رئيس "المؤتمر": نقدم فكراً مختلفاً ولا نسعى لشعبية زائفة
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
ما أبرز ملامح عمل لجنة "خطة النواب" خلال الفترة المقبلة؟.. برلماني يُجيب
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السبت 23 يناير 2021 04:50 مساءً
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية
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السبت 23 يناير 2021 04:35 مساءً
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية
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السبت 23 يناير 2021 04:35 مساءً
"تعليم عسير" وفرع النقل بالمنطقة تبحثان تعزيز التعاون والشراكة
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السبت 23 يناير 2021 04:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
وزير قطاع الأعمال العام الحكومة حاولت خلال فترة كبيرة من خلال دراسات متتالية بشأن تصفية شركة الحديد
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 18 يناير 2021 10:03 صباحاً
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