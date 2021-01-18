"غبارية" هي الأقوى وهَبات سريعة.. ماذا تُخفي أجواء نهاية الأسبوع للمناطق؟

★ ★ ★ ★ ★

منخفض جوي متوقع يؤثر في عموم منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة ويتمدّد

يُتوقع أن تدهم أجواءَ المملكة رياحٌ قوية وموجاتٌ غبارية؛ قد تكون الأقوى منذ بداية الموسم، مُترافقة بكتلة هوائية شديدة البرودة، ودرجات حرارة متدنية بشكلٍ كبير، تصل إلى الصفر المئوي ليلاً في مناطق واسعة نهاية الأسبوع.

تفصيلاً، يُتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية السعودية بمنخفض جوي يومَي الأربعاء والخميس، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة؛ تصل سرعة بعض هَباتها إلى حدود 70 كم/ساعة، وهذه الرياح تعد كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبيرٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وقال موقع طقس العرب عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار: "تشمل الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم، وصولاً حتى العاصمة الرياض، إضافة إلى أجزاءٍ واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطراباً في البحر وارتفاعاً للأمواج، إضافة إلى الأجواء المغبرة بشكل عام".رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس