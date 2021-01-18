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انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا لجميع فئات السكان في

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انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا لجميع فئات السكان في روسيا انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا لجميع فئات السكان في
تخصيص حوالى 2.1 مليون جرعة لطرحها للتداول الجماهيري

انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا لجميع فئات السكان في روسيا

بدأت في ، اعتبارًا من اليوم، عملية التطعيم الجماعي ضد ، وستشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك.

وعملية التطعيم مجانية، ويمكن للمواطنين التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" أو لقاح"إيبي فاك كورونا".

بدأت عمليات التطعيم في روسيا يوم 10 ديسمبر عام 2020، وشملت العاملين في القطاع الطبي والمجال التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفئات أخرى من السكان. وفي 13 يناير الحالي، أوعز الرئيس فلاديمير بوتين، بالانتقال إلى التطعيم الشامل.

بعد ذلك، أكدت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، التي ترأس المقر العملياتي لمكافحة العدوى، أن كل شيء جاهز للانتقال من التطعيم على نطاق واسع إلى التطعيم الشامل في البلاد؛ وذلك اعتبارًا من 18 يناير.

ووفقًا لها، تم بحلول نهاية شهر يناير، تخصيص حوالى 2.1 مليون جرعة من اللقاح لطرحها للتداول الجماهيري.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فقد أكدت أن روسيا تملك الموارد الكافية لتنفيذ التطعيم المجاني للسكان ضد فيروس كورونا.

من جانبها، قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إنه يجب تنظيم التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا، بشكل يسمح بتكوين المناعة الجماعية لدى السكان مع بداية الخريف، عندما تبدأ أمراض البرد بالانتشار على شكل وباء.

وذكرت أن التطعيم يمكن أن يغطي في السنة الأولى، 60٪ من سكان البلاد.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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