أجّلوا طلعات البر.. "طقس اليوم وبرد نهاية الأسبوع" بتوقيع "المسند"

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نصح مَن ينزعج أو يتضرّر وتحدّث عن استقرار عام بمعظم المناطق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "لمَن ينزعج أو يتضرّر من البرد.. متوقع آخر الأسبوع (الجمعة والسبت) أن تهبط درجة الحرارة بشكلٍ كبير؛ لذا يُنصح بتأجيل طلعات البر، خاصة في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.. هذا والله أعلم".

وكان آخر التوقعات الجوية قد أشار إلى تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة نهاية الأسبوع بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

ويتوقع أن تندفع هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء / الخميس في عموم مناطق شمال المملكة ووسطها، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة / السبت، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة.

ووفق موقع طقس العرب، ستكون درجات الحرارة حول وما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكل الصقيع والجليد في مناطق: الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنوّرة؛ وصولاً حتى العاصمة الرياض.

وعن حالة الطقس، اليوم، قال "المسند": "حالة الطقس اليوم سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء معتدلة نسبياً، واستقرار عام في معظم المناطق، وبانتظار توغل كتلة هوائية باردة يوم الخميس.. هذا والله أعلم".

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