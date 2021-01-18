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بعد توقف 3 سنوات.. اليوم بدء تشغيل الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة

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بعد توقف 3 سنوات.. اليوم بدء تشغيل الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة بعد توقف 3 سنوات.. اليوم بدء تشغيل الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة

مصراوي Masrawy

09:00 ص الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

تستأنف شركة للطيران، اليوم الاثنين، رحلاتها الجوية إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد توقف لأكثر من 3 سنوات بسبب حظر الرحلات الجوية بين البلدين.

وأعلنت مصر للطيران بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، حيث تقلع رحلة الشركة بأحدث الطرازات المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

وقررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة، لشراء التذاكر حتى نهاية يناير، والسفر حتى 10 فبراير المقبل في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة في 9:00 صباحًا، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة، ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.​

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