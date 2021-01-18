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"الصحة العالمية": هذه هي الأيام التي يظل فيها المصاب بكورونا ناقلًا للعدوى

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"الصحة العالمية": هذه هي الأيام التي يظل فيها المصاب بكورونا ناقلًا للعدوى "الصحة العالمية": هذه هي الأيام التي يظل فيها المصاب بكورونا ناقلًا للعدوى
تختلف من الحالات العادية للأكثر خطورة خاصة لمن ينشرون الفيروس الحي

حددت خبيرة دولية مختصة وممثلة لمنظمة الصحة العالمية في ، عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بـ"كوفيد-19" ناقلين للعدوى للمحيطين بهم.

وأوضحت الخبيرة الدولية ميليتا فوينوفيتش، أن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي.

وقالت فوينوفيتش في تصريح صحفي نقلته "روسيا اليوم": "وفقًا لدراسات أولية؛ فإن معظم المرضى يصبحون مُعدِين في غضون 8- 9 أيام فقط من ظهور الأعراض".

ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته، إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.منظمة الصحة العالمية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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