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البر الرئيسي الصيني يسجل 109 إصابات جديدة بكورونا 93 منها محلية

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البر الرئيسي الصيني يسجل 109 إصابات جديدة بكورونا 93 منها محلية البر الرئيسي الصيني يسجل 109 إصابات جديدة بكورونا 93 منها محلية

مصراوي Masrawy

08:36 ص الإثنين 18 يناير 2021

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 109 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 93 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ومن بين الإصابات المحلية، تم تسجيل 54 حالة في مقاطعة خبي و30 حالة في مقاطعة جيلين وسبع حالات في مقاطعة هيلونج جيانج وحالتين في بكين.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 88336 حالة، بينهم 1301 مريض لا يزالون يتلقون العلاج، 43 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82400 ، فيما ظل عدد الوفيات مستقرا عند 4635 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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