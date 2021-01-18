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13 شهراً على "الجائحة".. كورونا يحصد مليونين و25929 ضحية

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13 شهراً على "الجائحة".. كورونا يحصد مليونين و25929 ضحية 13 شهراً على "الجائحة".. كورونا يحصد مليونين و25929 ضحية
رويترز: تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق

13 شهراً على

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 94.53 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و25929.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدّر الولايات المتحدة، لائحة الدول التي سجّلت أعلى معدل إصابات، حيث رصدت حتى اليوم 23582732 إصابة، و395548 حالة وفاة تليها الهند بـ 10557985 إصابة و152274 وفاة.

كما تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 8455059 إصابة و209296 وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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