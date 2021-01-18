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اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

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اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:33 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مينا غالي

أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سوف يصلي قداس عيد الغطاس مساء اليوم الاثنين الموافق ١٨ يناير الجاري بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.

وقال حليم لمصراوي، إن البابا سيصلي صلاة اللقان السابعة مساء اليوم، يعقبها صلاة قداس الطهور الإلهي بحضور ومشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وذلك بسبب الظروف والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة لمنع انتشار المستحد وفق الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة انتشار الفيروس.

وانتهت إيبارشيات الكنيسة من الاستعدادت النهائية للاحتفال، وفقا لقرارات الكنيسة السابقة، والتي سمحت لكل أسقف بتقييم الوضع والأعداد بحسب الوضع الصحي لكل إيبارشية.

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