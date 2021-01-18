مستشفيا سليمان الحبيب بالعليا والتخصصي يحصلان على تجديد اعتماد الجودة العالمية JCI

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بعد أن اجتازا بنجاح العدد الكلي للمعايير.. وسجّل تقرير اللجنة أعلى معدلات الجودة للاعتماد

حقّق مستشفيا الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، والتخصصي، إنجازاً طبياً جديداً بحصولهما على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية "JCI بعد أن اجتازا بنجاح العدد الكلي للمعايير العالمية، وسجّل تقرير اللجنة أعلى معدلات الجودة للاعتماد لما لمسوه من مستوى متميّز ومتطوّر ورعاية صحية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وقال الدكتور أيمن الخضراء؛ المدير الطبي لمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي، إن "JCI يهتم بتحسين جودة وأمان وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى"، وأضاف "أن النجاح المشرّف الذي حققه المستشفى باجتيازه بجدارة العدد الكلي لمعايير الاعتماد بنسبة فاقت 98%، يأتي تتويجاً لجهود المستشفى المستمرة لمواكبة معايير الجودة المحلية والعالمية كافة ، وتطبيق أحدث خطط وإستراتيجيات الجودة المعتمدة في مجال الرعاية الصحية على المستويات الطبية والإدارية والفنية، والحرص على تقديم خدمات صحية مميزة وبكفاءة عالية تحظى بثقة جميع المرضى والمراجعين".

ونبّه الدكتور الخضراء؛ إلى أن أهمية هذا الاعتماد العالمي يرجع إلى كونه مقدماً من واحدة من أكثر المؤسسات العالمية مصداقية واحترافية في التقييم، مضيفاً أن تركيز اللجنة ينصب على تقييم مدى تحسن الخدمات المقدمة للمرضى، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى المساعدة في تنفيذ حلول علمية ومستدامة لرعاية المرضى بشكل أفضل.

وأكّد أن تجديد الاعتماد يمثل نجاحاً كبيراً لمستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي، وتحقق بفضل تكاتف وجهود إدارة المجموعة، والمستشفى والعاملين فيه من الكوادر الطبية والفنية والإدارية والحرص على الالتزام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية في كل مراحل تقديم الرعاية الطبية ابتداءً من التشخيص، ثم العلاج وانتهاءً بالتأهيل.

كما أنه يعكس حرصاً كبيراً على الاستمرار في الاستفادة من تطبيقات وإستراتيجيات الجودة والتطوير المستمر للخدمات بما يتوافق مع تطلعات المراجعين ومتطلبات الرعاية الصحية المعتمدة عالمياً.

من جانبه، قال عبدالله العبودي؛ مدير عام المجمع الطبي بالعليا، إننا نعتز كثيراً بحصول المجمع الطبي بالعليا على هذا الاعتماد الذي جاء بعد تقييم دقيق وشامل عن بُعد لمستوى الرعاية والجودة من خلال ما يزيد على 350 معياراً من المعايير الدولية المطلوبة، التي من أبرزها المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتطبيق حلول عملية ومستدامة للمساعدة على تحسين الجودة والأمان والكفاءة وسلامة المرضى.

وأعرب العبودي؛ عن ثقته بأن يمثل هذا الاعتماد دافعاً قوياً للمُضي قدماً في تطبيق مزيدٍ من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء سواء على المستوى الطبي أو الفني أو الإداري، من أجل تحسين تجربة المرضى وتقديم خدمات صحية مبتكرة.

الجدير بالذكر أن المجمع الطبي بالعليا ومستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي حققا عديداً من الإنجازات، وحصدا نظير تميزهما عديداً من الجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والعالمية، التي من أبرزها: اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى من المركز السعودي لسلامة المرضى.