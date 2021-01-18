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عودة الشبورة وأمطار ورمال.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

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عودة الشبورة وأمطار ورمال.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة عودة الشبورة وأمطار ورمال.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

مصراوي Masrawy

08:30 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة بداية من الاثنين 18 يناير إلى السبت 23 يناير، والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

- أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري.

- نشاط رياح مثير للأتربة والرمال على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء.

الثلاثاء:

-أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الجمعة:

- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

السبت:

- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

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