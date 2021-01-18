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ناقش إصدار العفو له ولأطفاله منذ الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير

آجمع حلفاء ومعاونون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عشرات الآلاف من الدولارات كرسوم من أولئك الذين يسعون للحصول على عفو رئاسي؛ حسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن وثائق ومقابلات مع أكثر من ثلاثين من أعضاء جماعات الضغط والمحامين: إن الضغط من أجل العفو قد اشتد؛ حيث أصبح من الواضح أن ترامب ليس لديه أي مكانة للطعن في خسارته في الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت الصحيفة، أن ممن استثمروا جهود الضغط، مُدَّعٍ عامّ فيدرالي سابق ومحامٍ شخصي سابق للرئيس الأمريكي ومستشار سابق كبير لحملة ترامب.

كما ذكرت شبكة CNN أن من المتوقع أن يصدر ترامب سلسلة من العفو في الأيام الأخيرة من رئاسته، وقد كثف شركاء العمل المقربون من الرئيس والعديد من المجرمين البارزين جهودهم للحصول على عفو قبل مغادرته منصبه.

واعتبارًا من أواخر ديسمبر، كان ترامب يفكر في إصدار عفو عن أكثر من 20 شخصًا في دوائره يعتقد أنهم مستهدفون -أو يمكن استهدافهم في المستقبل- لأغراض سياسية. بجانب مئات الطلبات من آخرين تواصلوا مع البيت الأبيض مباشرة، وعشرات الآلاف غيرهم ممن التماساتهم معلقة في وزارة العدل.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، جمع المحامي الأمريكي السابق بريت تولمان عشرات الآلاف من الدولارات في الأسابيع الأخيرة لطلب العفو عن عدة أشخاص، ولم يرد "تولمان" على طلب التعليق، وتواصلت CNN أيضًا مع تولمان للحصول على تعليق منه حول ذلك.

كما قَبِل محامي ترامب السابق "جون دود"، عشرات الآلاف من الدولارات من مجرم ثري ونصحه وعملاء محتملين آخرين بالاستفادة من شكاوى السيد ترامب بشأن نظام العدالة"؛ وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز". وامتنع "دود" عن الرد على أسئلة الصحيفة ورفض التعليق على التقرير عندما تواصلت معه شبكة CNN، الأحد.

وحصل مستشار كبير سابق في حملة ترامب على 50 ألف دولار لتأمين عفو عن جون كيرياكو، ضابط الاستخبارات السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، الذي أدين بالكشف بشكل غير قانوني عن معلومات سرية في 2012، ووافق على مكافأة قدرها 50 ألف دولار إذا منحه ترامب العفو الرئاسي؛ بحسب نسخة من اتفاق حصلت عليها الصحيفة.

وقال كيرياكو؛ وفقًا للصحيفة: إن أحد مساعدي المحامي الشخصي لـ"ترامب"، رودي جولياني، زعم أن رئيس بلدية نيويورك السابق يمكن أن يساعد في طلب عفو بمبلغ مليوني دولار، ورفض جولياني تلك المزاعم للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا يوجد شيء غير قانوني بشأن دفع أموال لشركاء ترامب للضغط من أجل العفو"، وأن أي عروض صريحة بالدفع للرئيس يمكن التحقيق فيها لانتهاكات محتملة لقوانين الرشوة. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن ترامب قد عُرض عليه المال مقابل العفو؛ وفقًا للصحيفة.

بعد خسارة "ترامب" لإعادة انتخابه، تدفقت المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني إلى الجناح الغربي (البيت الأبيض) من أشخاص يتطلعون إلى الاستفادة. وفي وقت من الأوقات، كان موظفوه غارقين في طلبات العفو أو التخفيف؛ لدرجة أنه تم إنشاء جدول بيانات لتتبع الطلبات الموجهة إلى مساعدي ترامب المقربين.

كما ناقش "ترامب" إصدار العفو له ولأطفاله منذ الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير؛ حسب ما أفادت به مصادر متعددة مطلعة على الأمر وفق شبكة CNN، لكن مساعدين وحلفاء للرئيس قلقون من التصور العام لمثل هذا العفو، بعد الاجتياح العنيف الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

حتى الآن، أصدر الرئيس عفوًا وخفف الأحكام الصادرة عن العديد من الأشخاص في دائرته، بما في ذلك صديقه القديم روجر ستون، ومدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، ومساعد حملته في 2016 السابق جورج بابادوبولوس.