​​ مع بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الـ500 جنيه.. تعرف على الفئات المستحقة والمحرومة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت الحكومة، اليوم الأحد، صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة المقررة بـ500 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويرصد "مصراوي" الفئات المستحقة والمحرومة من المنحة، على النحو التالي:

أولًا: الفئات المستحقة:

- الفئات التي لا تتمتع بنظام تأميني في أي قطاع بالدولة.

- مَن لا يحصلون على معاش تكافل وكرامة أو أي معاش آخر (ذكور أو إناث).

- المتضررون من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

- مَن يعملون في قطاعات غير منتظمة أو (شغل مؤقت أو غير دائم)؛ مثل: عمال اليومية والزراعة والصيد ونجار مسلح وخدمات وعامل بناء، ونجار إنشاءات باب وشباك، وعامل تركيب البلاط (مبلط)، ومساعد عامل طلاء المباني وحام عام، وحداد.. وغيرها من الفئات الأخرى.

ثانيًا: الفئات المحرومة:

- أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية.

- مَن يتقاضون معاشات.

- المتوفون والأطفال.

- مَن يحصلون على منح تأمينية.

- المؤمن عليهم.

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- من يمتلك سيارتَين.

- مَن هو شريك في إحدى الشركات.

- مَن يدرس أولاده في مدارس دولية.

- مَن لم يحدث بياناته من جديد.

- غير المصريين "الأجانب".

- التجار الذين لديهم سجل تجاري.

- غير المسجلين بوزارة القوى العاملة.

- المقيمون خارج مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، الخميس الماضي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وخلال الاجتماع أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين، على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجاري صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.

يُذكر أن عدد العمالة غير المنتظمة التي حدثت بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.

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