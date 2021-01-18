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فاوتشي عن تطعيم 100 مليون بأمريكا خلال 100 يوم: يمكننا فعلها

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فاوتشي عن تطعيم 100 مليون بأمريكا خلال 100 يوم: يمكننا فعلها فاوتشي عن تطعيم 100 مليون بأمريكا خلال 100 يوم: يمكننا فعلها
قال: الهدف الذي حدده بايدن قابل للتطبيق تمامًا.. لا شك على الإطلاق

فاوتشي عن تطعيم 100 مليون بأمريكا خلال 100 يوم: يمكننا فعلها

اعتبر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن الهدف الذي حدده الرئيس الأمريكي الجديد لتطعيم 100 مليون نسمة خلال الأيام المئة الأولى من ولايته، قابل للتطبيق.

وأفاد أنطوني فاوتشي الذي سيحتفظ بمنصب كبيرِ مستشاري الرئاسة لمواجهة كورونا، بأن "الأمر قابل للتطبيق تمامًا.. لا شك على الإطلاق.. يمكننا تحقيق ذلك".

ووتيرة التلقيح في الولايات المتحدة تتعرض لانتقادات لبطئها، رغم تطوير لقاحين واختبارهما والموافقة عليهما من قِبَل السلطات الصحية في فترة زمنية قياسية.

وبحسب الوكالة الفيدرالية للصحة العامة في الولايات المتحدة؛ تم تسليم 31.1 مليون جرعة من اللقاح، واستخدم أقل من 40% منها (12.2 مليونًا)؛ وفق " اليوم".

وحذّرت بعض الولايات منها نيويورك، من أنها قد تواجه نقصًا في الجرعات الأسبوع المقبل لعدم تسلم كميات كافية منها بتنسيق من الفيدرالية، بعد تسريع وتيرة حملتها للتلقيح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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