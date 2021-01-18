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جثة متفحمة بجوار السرير.. مصرع سيدة في حريق منزل بأطفيح

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جثة متفحمة بجوار السرير.. مصرع سيدة في حريق منزل بأطفيح جثة متفحمة بجوار السرير.. مصرع سيدة في حريق منزل بأطفيح

مصراوي Masrawy

07:25 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

لقيت ربة منزل مصرعها إثر حريق داخل شقة سكنية بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل فى قرية الحلف الغربى.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان مدير قطاع الإطفاء بالجنوب.

وتبين نشوب حريق في غرفة نوم الشقة وعثر على جثة "هدى.ش." 30 سنة، مفتحمة بجوار السرير.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق دون امتداده إلى المنازل المجاورة.

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