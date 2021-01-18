أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسؤولون عسكريون.. يخشون وقوع هجوم في حفل تنصيب بايدن من داخل القوات العسكرية

Print
مسؤولون عسكريون.. يخشون وقوع هجوم في حفل تنصيب بايدن من داخل القوات العسكرية مسؤولون عسكريون.. يخشون وقوع هجوم في حفل تنصيب بايدن من داخل القوات العسكرية

مسؤولون عسكريون.. يخشون وقوع هجوم في حفل تنصيب بايدن من داخل القوات العسكرية

يخشى مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، احتمال هجوم في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء، من داخل القوات العسكرية المنتشرة في العاصمة واشنطن؛ مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة، وفحص جميع قوات الحرس الوطني البالغ عددها 25 ألفًا القادمين إلى واشنطن.

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد بريس" أن المسؤولين في وزارة الدفاع لم يخفوا قلقهم من بعض رجال الأمن الذين تم تكليفهم بحماية العاصمة؛ حيث إنهم قد يمثلون تهديدًا للرئيس القادم وكبار الشخصيات الحاضرة في حفل التنصيب.

وقال وزير الجيش رايان مكارثي: إن المسؤولين يدركون التهديد المحتمل؛ مشيرًا إلى أنه حتى الآن مع استمرار عمليات الفحص والتدقيق، لم يجدوا أي دليل حقيقي على وجود تهديد؛ دون أن يخفي قلقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من مصر | كلمة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في حفل التنصيب "مترجمة"

من مصر | كلمة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في حفل التنصيب "مترجمة"

بالصور.. منطقة الأهرامات تستقبل المنتخب الألماني لكرة اليد

بالصور.. منطقة الأهرامات تستقبل المنتخب الألماني لكرة اليد

طائرة الرئيس المنتخب جو بايدن تصل إلى ميريلاند

طائرة الرئيس المنتخب جو بايدن تصل إلى ميريلاند

نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب تتقدم باستقالتها رسميا من مجلس الشيوخ

نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب تتقدم باستقالتها رسميا من مجلس الشيوخ

شبكة عيون الإخبارية