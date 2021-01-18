كورونا.. البرازيل تُسجل 33040 إصابة جديدة و389 حالة بكوريا الجنوبية

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خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 33040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل ثمانية ملايين و488 ألف حالة منذ بدء الجائحة؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 210 آلاف؛ مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72.729 إصابة.فيروس كورونا الجديد