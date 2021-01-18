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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وغيوم على المناطق الشمالية والغربية والوسطى

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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وغيوم على المناطق الشمالية والغربية والوسطى "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وغيوم على المناطق الشمالية والغربية والوسطى
رياح سطحية على المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، فيما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة، وسماءٌ غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38 - 16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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