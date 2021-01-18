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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن في مصر مهددة بمزيد من الخسائر نتيجة ضعف فرص الشراء بسب الظروف الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا، موضحًا أن الأرقام تشير إلى خروج أكثر من 20% من صغار المربين من السوق.

وأضاف درويش لـ"مصراوي"، أن أسباب الانخفاض الخاصة بالشراء تتمثل في إغلاق بعض المحلات والمطاعم والفنادق أو تخفيض معدلات استهلاكها، مشيرًا إلى أن سبب تعزيز خسائر المربين عدم وجود منصة تحميهم من عوامل اضطرابات الأسوق.

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المربي يخسر في الدورة الواحدة مايقرب من 60 ألف جنيه، حيث يبيع الدجاجة بـ20 جنيهًا بينما تكون التكلفة الحقيقية 24 جنيهًا، حيث ارتفع سعر الأعلاف والذرة نتيجة إغلاق بعض الدول أو تأجيل التصدير.

وأشار درويش، إلى أن بعض المربين معرضين للسجن نتيجة خسائرهم المتتالية، مضيفًا: "الاتحاد يبحث مع وزارة الزراعة سبل تخفيف الحمل عن المربين في هذه الظروف".

وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء منذ عدة أشهر ما بين 17 والأقصى 20 جنيهًا للكيلو، مخلفة خسائر تترواح من 5 إلى 6 جنيهات في الكيلو الواحد.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل على تهيئة وتوفير المناخات المناسبة لتطوير منظومة الإنتاج الداجني، مشيرًا إلى تسهيل إجراءات التراخيص والعمل على توفير الأعلاف الآمنة.

ولفت سليمان لـ"مصراوي"، إلى أن أسعار الدواجن قد تكون غير مرضية الآن لبعض المربين، لكن تحويل العنابر من المفتوحة للمغلقة سيؤدي إلى زيادة الإنتاج.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن الدولة تتيح استيراد الدواجن في أضيق الحدود، موضحًا أن هذا العام هو الأقل استيرادًا كخطوة لدعم الصناعة الوطنية.