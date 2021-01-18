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اليوم.. الحكم في استئناف "طفل المرور" و3 من أصدقائه

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اليوم.. الحكم في استئناف "طفل المرور" و3 من أصدقائه اليوم.. الحكم في استئناف "طفل المرور" و3 من أصدقائه

مصراوي Masrawy

04:00 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالأميرية، اليوم الإثنين، الحكم في استئناف أحمد أبوالمجد "طفل المرور" و3 من أصدقائه على حُكم إيداعه دار رعاية وحبسهم.

وكانت محكمة الطفل (أول درجة) عاقبت كل من مصطفى تامر، ورامز عصام في القضيتين رقم 1861 لسنة 2020 جنايات الطفل، بالحبس سنة، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه عن تهمة إحراز الحشيش.

كما قضت في القضية رقم 1656 جنح الطفل بمعاقبة المتهمين مصطفى تامر ورامز عصام وعمرو فاروق، بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، و50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، كما غرمتهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

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