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فريق بايدن يدعو لإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني

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فريق بايدن يدعو لإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني فريق بايدن يدعو لإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني

مصراوي Masrawy

03:32 ص الإثنين 18 يناير 2021

موسكو - (د ب أ):

دعا فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد إلى الإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد اعتقاله لدى وصوله إلى مطار في موسكو، بينما التزمت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد الصمت إزاء الموضوع.

وقال جيك سوليفان، الذي سيعمل مستشارا للأمن القومي لبايدن إذا صادق على تعيينه مجلس الشيوخ: "يجب إطلاق سراح السيد نافالني على الفور، ويجب محاسبة مرتكبي الهجوم الشنيع على حياته".

وأضاف: "إن هجمات الكرملين على السيد نافالني ليست مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، ولكنها إهانة للشعب الروسي الذي يريد أن يتم سماع صوته".

وعاد المعارض الروسي إلى بلاده بعد أن أمضى خمسة أشهر في ألمانيا حيث، تلقى علاجا طبيا طارئا عقب تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وتم إلقاء القبض عليه، بينما كان يتجه إلى مكتب مراجعة جوازات السفر، وسيظل في حبس احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي، والمقرر في 29 يناير الجاري.

وتتهم السلطات الروسية نافالني بانتهاك شروط حكم صدر ضده مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة. وتسعى السلطات الإصلاحية نتيجة لذلك إلى تحويل هذه الانتهاكات إلى حكم بالسجن.

وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إنها تتابع الموقف "بأقصى قدر من اليقظة" حيث دعت إلى إطلاق سراح نافالني.

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