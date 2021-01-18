أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​اليوم.. " للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

Print
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب ​​اليوم.. " للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

03:00 ص الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة للطيران، اليوم الأحد، إن الشركة ستسير رحلاتها غدًا إلى 47 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، الرياض، لاجوس، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، الدوحة، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، مسقط ،جوبا، أكرا)، و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية