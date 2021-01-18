أحمد الحريري يهاجم عون بـ"الدليل": تويتر فخامتك يكذبك

جي بي سي نيوز:- اتهم أحمد الحريري أمين عام تيار المستقبل وابن عمة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الرئيس اللبناني بالكذب، الاثنين، بعد انتشار فيديو مسرب للأخير أنكر فيه تسلم ملف تشكيل الحكومة من الحريري.