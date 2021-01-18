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أحمد الحريري يهاجم عون بـ"الدليل": تويتر فخامتك يكذبك

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أحمد الحريري يهاجم عون بـ"الدليل": تويتر فخامتك يكذبك أحمد الحريري يهاجم عون بـ"الدليل": تويتر فخامتك يكذبك

جي بي سي نيوز:- اتهم أحمد الحريري أمين عام تيار المستقبل وابن عمة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الرئيس اللبناني بالكذب، الاثنين، بعد انتشار مسرب للأخير أنكر فيه تسلم ملف تشكيل من الحريري.

وقال أحمد الحريري في تغريدة:" تويتر فخامة الرئيس يكذب فخامة الرئيس #للكذب_عنوان_عون_وجبران".

وأرفق الحريري صورة لتغريدة الرئيس عون بشان تسلمه تشكيلة الحكومة المنتظرة من رئيس الوزراء المكلف.

 

 

وكانت إحدى محطات التلفزيون اللبنانية نشرت تصريحا مثيرا سجل خلال تصوير لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وقال عون خلال التصريح "ما في تأليف"، في رده على سؤال دياب بشأن وضع تأليف الحكومة.

وأضاف مهاجما سعد الحريري "يقول عطاني ورقة .. بيكذّب".

وتابع: "عِمل تصاريح كاذبة، ليك قديش غاب"، موضحا "ليك حظهن اللبنانيين، هلأ راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر".

سكاي نيوز

وأرفق الحريري صورة لتغريدة الرئيس عون بشان تسلمه تشكيلة الحكومة المنتظرة من رئيس الوزراء المكلف.

 

 

وكانت إحدى محطات التلفزيون اللبنانية نشرت تصريحا مثيرا سجل خلال تصوير لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وقال عون خلال التصريح "ما في تأليف"، في رده على سؤال دياب بشأن وضع تأليف الحكومة.

وأضاف مهاجما سعد الحريري "يقول عطاني ورقة .. بيكذّب".

وتابع: "عِمل تصاريح كاذبة، ليك قديش غاب"، موضحا "ليك حظهن اللبنانيين، هلأ راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر".

سكاي نيوز

وأرفق الحريري صورة لتغريدة الرئيس عون بشان تسلمه تشكيلة الحكومة المنتظرة من رئيس الوزراء المكلف.

 

 

وكانت إحدى محطات التلفزيون اللبنانية نشرت تصريحا مثيرا سجل خلال تصوير لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وقال عون خلال التصريح "ما في تأليف"، في رده على سؤال دياب بشأن وضع تأليف الحكومة.

وأضاف مهاجما سعد الحريري "يقول عطاني ورقة .. بيكذّب".

وتابع: "عِمل تصاريح كاذبة، ليك قديش غاب"، موضحا "ليك حظهن اللبنانيين، هلأ راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر".

سكاي نيوز

جي بي سي نيوز

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