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بيلباو يُتوَّج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه على حساب برشلونة

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بيلباو يُتوَّج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه على حساب برشلونة بيلباو يُتوَّج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه على حساب برشلونة
"ميسي" خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ119

بيلباو يُتوَّج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه على حساب برشلونة

تُوِّج أتلتيك بيلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد، وذلك في النهائي الذي جمعهما أمس الأحد.

وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وعادل الفريق الباسكي سريعًا بعد دقيقتين عن طريق أوسكار دي ماركوس، وأعاد غريزمان التقدم لبرشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء، وتمكن بيلباو من تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة عن طريق اسيير فيلاليبري.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما؛ ليحتكما لوقتَين إضافيَّين.

وسجل بيلباو هدف التقدم عن طريق إينياكي ويليامز في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الأول.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ليونيل ميسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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